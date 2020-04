Mota-Engil não paga dividendos mas admite reavaliar

O conselho de administração da Mota-Engil decidiu não propor à assembleia geral a distribuição de dividendos relativos aos resultados de 2019, mas admite rever a posição se, ao longo de 2020, as condições económicas e financeiras melhorarem.

No Relatório de Gestão Individual da construtora é referido que "face ao momento complexo que vivemos motivado pela já aflorada pandemia denominada covid-19, com impactos reais e ainda não totalmente estimados em valor e tempo na economia mundial, o conselho de administração propõe à assembleia geral anual a transferência dos resultados líquidos do exercício, no valor de 1.323.125 euros e 74 cêntimos, para reservas livres".





Na proposta de aplicação de resultados é dito ainda que "durante o exercício corrente e caso as condições económicas e financeiras melhorem, o conselho de administração poderá reavaliar o tema e nesse sentido equacionar a apresentação aos acionistas de proposta de distribuição de reservas".