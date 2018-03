Mota-Engil vai construir estádio na Costa do Marfim

O grupo português anunciou a adjudicação de novos contratos na Costa do Marfim e no Peru no valor de 253 milhões de euros. O terceiro projecto no país africano onde entrou em 2017 é um estádio para o Campeonato Africano de Futebol a realizar-se em 2021.

A Mota-Engil anunciou esta quinta-feira que celebrou um contrato para a construção de um estádio de futebol na Costa do Marfim, que terá de estar pronto para o Campeonato Africano de Futebol (CAN), a realizar-se no país em 2021, um projecto que será financiado pelo banco local United Bank for Africa (UBA).



O contrato celebrado totaliza 83 milhões de euros, sendo este o segundo estádio a desenvolver pela empresa nestes últimos meses em África, depois do contrato assinado no Verão de 2017 nos Camarões.



Na Costa do Marfim, o grupo português liderado por Gonçalo Moura Martins (na foto) eleva assim a sua carteira de encomendas a 540 milhões de euros, contabilizando já três projectos.



Em 2017 a Mota-Engil celebrou um contrato para a recolha de resíduos e limpeza urbana na capital, Abidjan, por sete anos num valor próximo dos 320 milhões de euros e em Janeiro deste ano ganhou a construção, gestão e operação de um aterro, um projecto de 140 milhões de euros.



O grupo anunciou ainda a adjudicação de três contratos no Peru para o sector privado na área de infra-estruturas e do sector mineiro, reforçando a carteira de encomendas para a empresa em cerca de 170 milhões de dólares (cerca de 134 milhões de euros ao câmbio actual).



Os projectos, refere o grupo, são a construção do Porto de San Martin, com um valor de contrato para a Mota-Engil Peru, que participa no consórcio com 33,3%, de 43,2 milhões de dólares; a construção da barragem de Vizcachas y Bocatoma Titire, no valor de 67,8 milhões de dólares; e a construção da fase 4 da barragem de rejeitos Las Bambas, no valor de 59 milhões de dólares.