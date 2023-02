Obras públicas: Concursos lançados e contratos disparam em janeiro

Em janeiro passado, de acordo com o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) registou-se um crescimento significativo dos concursos de obras públicas lançados assim como dos contratos celebrados.





Segundo a associação, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos situou-se nos 651 milhões de euros, o que traduz um aumento de 203% face aos 215 milhões que foram registados em janeiro de 2022.



Já o volume total dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados no mês de janeiro, que foram reportados no Portal Base até 15 de fevereiro, foi de 180 milhões de euros, o que representa uma subida de 141%, em termos de variação homóloga temporalmente comparável, face aos 75 milhões registados há um ano.

Leia Também Governo lança concurso para 420 casas de construção rápida em Lisboa e Porto



De acordo com a AICCOPN, os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos no primeiro mês de 2023 situaram-se nos 151 milhões de euros, mais 157% do que em janeiro de 2022.



Por seu lado, os contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias totalizaram 26 milhões de euros em janeiro, mais 112% em termos homólogos.