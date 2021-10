Produção, emprego e remunerações na construção continuam a subir, mas desaceleram

O Índice de Produção na Construção aumentou 2,6% em agosto relativamente ao mesmo mês de 2020, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Comparando com julho, verifica-se que há uma desaceleração de 1,6 pontos percentuais (p.p.). Em junho, o crescimento homólogo tinha sido de 4,1% e em junho tinha atingido os 7,7%, refletindo ainda o efeito base provocado pelo facto de no ano anterior o país estar a braços com a pandemia.

Na produção pode distinguir-se entre a construção de edifícios, que cresceu 0,1% (1,2% em julho) e a engenharia civil, que desacelerou 2,5 p.p., para uma taxa de variação de 6,5%. Este índice permite perceber, com periodicidade regular, a evolução do volume da produção no curto prazo, fornecendo uma medida da tendência do valor acrescentado em volume ao longo do período de referência em causa.

Considerando só o emprego e as remunerações, verifica-se que apresentaram no mês de agosto variações homólogas de 1,6% e 5,8%, contra 2,0% e 5,6% em julho, respetivamente. Aqui, recorde-se, está em causa a evolução do emprego e dos salários efetivamente pagos no curto prazo e os números são obtidos a partir de inquéritos mensais às empresas que se dedicam sobretudo à promoção e construção imobiliária.