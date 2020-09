Setor da construção acredita que pode fechar este ano a crescer

O setor da construção estima que este ano possa crescer 0,6%, no cenário mais favorável, ou cair 4,5%, no mais adverso. Os dados do segundo trimestre “colocam-nos mais próximos da parte superior do intervalo”, diz Reis Campos.

