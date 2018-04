A Somague ganhou um contrato de 220 milhões de libras (cerca de 250,9 milhões de euros), em consórcio com as empresas Wills Bros e Sacyr, para a construção de uma das maiores redes rodoviárias da Irlanda do Norte.

A A6 é uma rota estratégica importante, pois liga o noroeste da Irlanda a Belfast, com um tráfego actual de cerca de 15.000 veículos por dia e com os níveis de tráfego em crescimento.



Este investimento permitirá melhorar significativamente a segurança rodoviária e os tempos de viagem, reduzindo os congestionamentos de trânsito no local.



Os trabalhos devem começar nas próximas semanas, estando previsto um prazo de quatro anos para a sua conclusão.

A informação foi avançada recentemente pelo Belfast Telegraph, que adianta que a Somague integra um consórcio com a irlandesa Wills Bros e a espanhola Sacyr [dona da empresa portuguesa] e vai trabalhar no último troço da obra do projecto A6, entre Drumahoe and Dungiven, na Irlanda do Norte."Os 25,5 quilómetros representam um investimento na região de 220 milhões de libras [cerca de 250,9 milhões de euros, à taxa de câmbio actual], incluindo a aquisição de terreno", refere o Departamento para a Infraestrutura, citado pelo Belfast Telegraph.Esta rede implica a construção de uma via dupla entre Drumahoe e Dungiven, incluindo um desvio em Dungiven, com rotundas que ligam o troço agora adjudicado à rede rodoviária existente.