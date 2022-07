Teixeira Duarte passa de prejuízos a lucros de 4 milhões

A Teixeira Duarte obteve até junho lucros de cerca de 4,2 milhões de euros, que comparam com prejuízos de quase 20 milhões registados no mesmo período do ano passado.





No relatório intercalar de gestão do primeiro semestre, divulgado esta quinta-feira à CMVM, a construtora revela que os rendimentos operacionais aumentaram 38,3% para 429,4 milhões de euros, enquanto os custos operacionais subiram 35,6% para 386,3 milhões.





O EBITDA registou, assim, um aumento de 68,3% face a junho de 2021, tendo-se fixado em 43 milhões de euros.





O grupo atribuiu o aumento nas receitas ao crescimento dos mercados externos de 51,8%, face a igual período de 2021, atingindo 265,3 milhões de euros, assim como ao aumento de 20,9% da atividade em Portugal, que somou fixando-se 164,1 milhões (38,2% do total).





Por setor de atividade, o grupo destaca os crescimentos dos proveitos de 52,6% na construção e de 33,8% na área imobiliária. Pelo contrário, os do setor automóvel cresceram apenas 3,1% e os da hotelaria 3,4%.



Em Portugal o grupo registou um crescimento nas vendas e prestações de serviços na área da construção de 57,6%, face ao mesmo período do ano anterior, atingindo 108,4 milhões de euros até junho.



Pelo contrário, no imobiliário as vendas registaram uma redução de 51,8% no mercado doméstico face a junho de 2021.



A dívida financeira líquida do grupo fixou-se em 733,5 milhões de euros em junho, mais 15 milhões face ao final de 2021.



A carteira de encomendas da construção era no final do primeiro semestre de 1.008 milhões de euros, refere ainda a Teixeira Duarte, que prevê atingir no conjunto deste ano rendimentos operacionais consolidados superiores a 750 milhões de euros.