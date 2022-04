Volume de concursos de obras públicas cai 8% no primeiro trimestre, diz AICCOPN

Durante o primeiro trimestre deste ano, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas atingiu os 892 milhões de euros, menos 8% que o verificado no trimestre homólogo, revelou esta quinta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Já no que diz respeito aos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e objeto de reporte no Portal Base, segundo a AICCOPN, "o primeiro trimestre deste ano encerra com uma variação significativamente negativa, atingindo-se um volume de apenas 413 milhões de euros", 56% abaixo do registado no mesmo período de 2021, prolongando-se uma variação negativa em termos homólogos acumulados que se regista desde dezembro.

No âmbito da modalidade de concursos públicos, o total de contratos celebrados foi de 315 milhões de euros, menos 52% que o apurado em idêntico período do ano passado.

Quanto aos contratos celebrados através de ajustes diretos e consultas prévias, estes totalizaram 79 milhões de euros, menos 36% em termos homólogos acumulados.