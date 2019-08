Apostas: Benfica é claro favorito à vitória no clássico com o Porto

O SL Benfica é o grande favorito a conquistar os três pontos em disputa no primeiro clássico da época desportiva de 2019-20.





A partir das 19:00 deste sábado, joga-se a terceira jornada da liga 2019-20 no estádio da Luz, Benfica e FC Porto a entrarem em campo distanciados por três pontos na tabela classificativa.





De acordo com as casas de apostas, a vitória das águias é claramente o desfecho antecipado como mais provável, enquanto o empate é visto como o segundo resultado com maiores probabilidades de se verificar no final do jogo.





Já a vitória dos dragões surge como o resultado menos provável, pelo que se a equipa orientada por Sérgio Conceição vencer permitirá aos apostadores multiplicarem os ganhos por mais de quatro vezes.





As "odds" (o equivalente ao retorno de cada aposta em função da probabilidade de se verificar determinado resultado) atribuídas pela Bet (2), pela Betclic (1,98), pela Nossa Aposta (1,90) e pelo Placard (1,84) estão em linha ao anteciparem a vitória dos jogadores liderados pelo treinador Bruno Lage como o desfecho mais provável.

Tendo em conta que quanto mais alta for a cota atribuída a um determinado resultado, menor é a probabilidade de que tal desfecho se verifique, a vitória do Benfica é de longe o resultado antecipado como mais provável.

Como tal, a menor cota surge num cenário de conquista dos três pontos por parte do clube nortenho. Bet (4,45), Betclic (4,25), Nossa Aposta (4,20) e Placard (4,03) atribuem a menor cota à vitória do Porto.

As casas de apostas surgem também alinhadas ao considerarem que a divisão de pontos será o segundo resultado mais provável no primeiro clássico da época, que opõe os campeões das duas últimas temporadas: Bet (3,65), Betclic (3,65), Nossa Aposta (3,45) e Placard (3,39).

Tomando como exemplo o caso da Bet, a casa de apostas que assegura maior retorno no caso de ser o Benfica a ganhar o duelo com o Porto, as "odds" relativas à vitória das águias asseguram 2 euros por cada euro apostado, o que significa que conferem um retorno líquido de 1 euro.

É também a Bet que garante maior retorno aos apostadores que invistam a contar com uma vitória dos dragões, caso em que por cada euro apostado há um retorno líquido de 3,45 euros.