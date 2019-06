Associação de Futebol Inglesa celebra acordo de patrocínio de 68 milhões com a BT

A operadora BT vai tornar-se um parceiro exclusivo de todas as equipas de futebol inglesas, bem como do estádio de Wembley, de acordo com a CNBC.

Este acordo, avaliado em cerca de 60 milhões de libras (68 milhões de euros), vai permitir que o logo da BT apareça em todos os equipamentos de treino das 28 equipas de futebol masculinas e femininas. No acordo está previsto que a operadora de telecomunicações móveis EE (da BT) seja a principal patrocinadora do estádio Wembley, que deverá receber as semi-finais e a final do Euro 2020.