Benfica ainda é o favorito para vencer a liga, mas cada vez menos

O Benfica continua a ser visto como o favorito para levantar o troféu de campeão nacional no final desta época, mas o Sporting aproxima-se cada vez mais. Cerca de um terço (32,9%) dos inquiridos do barómetro da Intercampus para o Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV responderam em dezembro que as águias têm "mais hipóteses de ganhar" a Liga Portugal, por comparação com os 29,3% do Sporting (uma diferença de apenas 3,6 pontos percentuais), os 17,2% do FC Porto e os 0,8% do Braga.Neste momento, com 14 jornadas completas, o Sporting lidera o campeonato com mais um ponto do que o Benfica, três do que o FC Porto e cinco do que o Braga.A diferença face a novembro é notória - nesse mês, o Benfica reunia favoritismo entre 38,4% dos inquiridos contra 21,3% do Sporting - e ainda mais relativamente a outubro, quando os leões tinham apenas 16,6% contra 47% dos encarnados. Já o FC Porto teve uma ligeira descida face aos 18,4% de novembro e os 19% de outubro.Um total de 19,8% dos inquiridos não responderam a esta pergunta.Questionados ainda sobre qual é "o melhor treinador do campeonato", Ruben Amorim, do Sporting, é o preferido: tem 38,1% contra 24,1% de Sérgio Conceição, do FC Porto, e 11,8% de Roger Schmidt, do Benfica.O treinador leonino tem crescido nas preferências (eram 28,3% em outubro e 34,4% em novembro), em contraponto com o técnico alemão, que chegou a ter 25% em outubro mas que já no mês passado tinha apenas 13,6% das preferências.Sérgio Conceição teve uma ligeira diferença face aos meses anteriores (caiu 0,5 pontos percentuais face aos 24,6% de novembro, depois dos 22,7% de outubro). Artur Jorge, do Braga, também entra na equação, mas é o preferido apenas para 2,3% dos inquiridos.Neste caso, 23,7% não responderam à questão colocada.: Sondagem realizada pela Intercampus para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.: A amostra é constituída por 611 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região.: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2020) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade. Os trabalhos de campo decorreram de 18 a 21 de dezembro de 2023.: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4,0%.: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,1%.