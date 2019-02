Benfica defronta Dínamo Zagreb nos oitavos da Liga Europa

EPA

O Benfica vai defrontar o Dinamo Zagreb nos oitavos de final da Liga Europa, de acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon.Os encarnados tiveram um sorteio à partida favorável, já que evitaram vários "tubarões" europeus que estão nesta prova europeia, como o Sevilha, de Espanha; Arsenal e Chelsea, de Inglaterra; ou Nápoles e Inter de Milão, de Itália.A equipa lisboeta desloca-se ao recinto do Dínamo Zagreb em 7 de março, para disputar a primeira mão dos oitavos de final, recebendo os croatas em 14 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, no segundo jogo da eliminatória.Nos 16 avos de final da Liga Europa, os 'encarnados' deixaram para trás os turcos do Galatasaray, vencendo a primeira mão por 2-1 e empatando 0-0 na Luz, na quinta-feira, apurando-se para a próxima ronda da competição. Com a eliminação do Sporting aos pés do Villarreal, o Benfica passou a ser o único representante luso em prova.