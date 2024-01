Bolsa "ignora" investigação a elementos dos "Super Dragões". Ações do Porto inalteradas

As ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Futebol Clube do Porto não reagiram à operação da PSP desencadeada esta quarta-feira e que resultou em buscas domiciliárias a diversos elementos dos "Super Dragões", claque do clube azul-e-branco.No âmbito da operação, Fernando Madureira, líder da claque foi detido.Contudo, na bolsa as ações da SAD portista "ignoraram" o episódio, terminando a negociação nos 1,13 euros, o mesmo valor do que na véspera e com apenas 440 títulos a trocarem de mãos.Na terça-feira, as ações da SAD do clube liderado por Pinto da Costa afundaram 13,08%, passando de 1,3 euros para 1,13 euros, num dia em que o volume negociado foi bastante superior à média, tendo sido transacionadas 8.015 ações.