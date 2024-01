Fernando Madureira, o chefe dos "Super Dragões", foi detido esta quarta-feira no âmbito de uma megaoperação da PSP na área do Grande Porto que visa vários elementos da claque do FC Porto.



Em causa estão dois processos relacionados com as agressões na Assembleia Geral do FC Porto e as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.





O Correio da Manhã sabe que Fernando Madureira foipara prestar declarações acerca dos processos mas que não apareceu, motivo que levou à sua detenção.A PSP continua a realizar várias buscas nas casas dos elementos da claque do FC Porto. Os elementos dos "Super Dragões" estãoAo que o CM apurou, as autoridades previam que os elementos da claque tivessem planos para novos ataques durante o período de campanha à presidência.Recorde-se que a 13 de novembro de 2023, os "Super Dragões" iniciaram desacatos em plena Assembleia Geral do clube. Vários vídeos foram divulgados nas redes sociais que captam os momentos dos distúrbios.Notícia em atualização