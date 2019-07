Casillas integra 'staff' da equipa de futebol do FC Porto

O guarda-redes espanhol Iker Casillas vai integrar o 'staff' diretivo da equipa de futebol do FC Porto, enquanto recupera de um enfarte agudo do miocárdio, anunciaram hoje os 'dragões'.

"Enquanto recupera do problema de saúde, Iker Casillas vai fazer parte do 'staff' diretivo da equipa de futebol do FC Porto. O internacional espanhol passa a assegurar a ligação entre os jogadores, o treinador e a direção, podendo o âmbito da sua ação ser alargado a outras funções dentro do clube", lê-se no sítio oficial dos 'azuis e brancos' na Internet.