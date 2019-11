"Com efeito, no termo do período de inscrições estavam inscritos apenas cerca de 50 associados. Ora, a despesa de organização de um Congresso Leonino é avultada e é manifestamente desproporcional, atendendo à reduzida mobilização suscitada", acrescenta o comunicado.



Por esse motivo, "o Conselho Diretivo decidiu acolher a recomendação da Comissão Organizadora no sentido de que a melhor solução neste momento será -- mantendo e reiterando o seu firme propósito de realização do X Congresso Leonino -- proceder ao adiamento do mesmo, fixando-se já nova data para o efeito".



"Essa nova data deveria coincidir preferencialmente com um momento mais propício à reflexão dos sócios do clube e menos sobrecarregadas de eventos clubísticos ou desportivos -- entre o final da época desportiva presente e o início da próxima", acrescenta.



O Sporting agradece o empenho dos sportinguistas de Beja e da sua edilidade, deixando claro ser sua intenção manter a organização da 10.ª edição do Congresso Leonino naquela cidade.



A 10.ª edição do Congresso Leonino, prevista para 16 e 17 de novembro, em Beja, foi adiada para junho de 2020, anunciou no sábado, 2 de novembro, o Sporting num comunicado publicado no seu sítio na Internet."O Conselho Diretivo do Sporting recebeu, por parte da Comissão Organizadora do Congresso Leonino, a recomendação para o adiamento do X Congresso Leonino para o decurso do primeiro semestre de 2020, mais concretamente para o mês de junho", refere a nota.