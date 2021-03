Cromo de Luka Doncic vendido por 4,6 milhões de dólares. É o mais caro na história da NBA

Giannis Antetokounmpo.

O basquetebolista dos Dallas Mavericks protagonizou a maior venda de sempre de um cromo de um jogador da NBA, a liga de basquetebol norte-americana. No dia em que completou 22 anos de idade, a 28 de fevereiro, um cromo de Luka Doncic, único e autografado pelo próprio, foi vendido por 4,6 milhões de dólares a um colecionador.Desta forma, o cromo do atleta sérvio, que antes de chegar à NBA foi o mais novo jogador da história do Real Madrid a estrear-se em campo (16 anos e 2 meses), superou o recorde anterior que pertencia aO jogador dos Milwaukee Bucks viu um cromo seu ser vendido por 1,812 milhões de dólares, um valor que é ligeiramente superior a uma outra carta de LeBron James, jogador dos Los Angeles Lakers, por 1,8 milhões.Luka Doncic foi escolhido no "draft" de 2018 da NBA pelos Atlanta Hawks, tendo sido trocado de imediato pelo atual base e estrela da equipa Trae Young. Em 2019, foi considerado o "rookie" do ano para a NBA.E o preço pago agora por este cromo de Doncic aproxima-se do cromo mais caro da história do desporto, que pertencia ao jogador de basebol Mickey Mantle, que faleceu em 1995. Em 1952, o cromo deste desportista foi vendido por 5,2 milhões de dólares.