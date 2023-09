Domingos Soares de Oliveira deixa Benfica e recebe 1,5 milhões

O Benfica anunciou esta sexta-feira a saída do administrador Domingos Soares de Oliveira da SAD 'encarnada', em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com o pagamento de 1,5 milhões de euros."Domingos Soares de Oliveira apresentou, na presente data, a renúncia ao cargo de administrador da Benfica SAD (e de outras sociedades integradas no Grupo Benfica)", refere o documento.Segundo o comunicado, esta renúncia ocorreu depois de contactos entre a Benfica SAD e Soares de Oliveira, que resultaram na celebração de "um pacto de não concorrência, o qual produz efeitos imediatos"."Prevê a vinculação de Domingos Soares de Oliveira, tendo em conta as funções desempenhadas, a uma obrigação de não concorrência (com determinadas exceções territoriais) e ao pagamento, pela Benfica SAD a Domingos Soares de Oliveira, do valor de Euro1.500.000", acrescenta.Com a saída de Soares de Oliveira, que tinha funções de co-CEO na comissão executiva da SAD 'encarnada', juntamente com o presidente Rui Costa, o Benfica refere que cooptou Jaime Antunes como novo membro do Conselho de Administração.