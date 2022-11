Dono do PSG diz ter rejeitado oferta de 4 mil milhões pelo clube. Mas admite vender parte do capital

Leia Também Donos americanos do Liverpool ponderam vender clube

O presidente do Paris Saint-Germain (PSG) admite vender parte do capital do clube mas rejeita liminarmente perder o controlo do clube onde alinham estrelas como Messi, Neymar ou Mbappé."Recebemos diferentes ofertas", revelou Nasser Al-Khelaïfi ao site talkSPORT numa entrevista concedida no Qatar esta segunda-feira."Foi nos feita uma oferta de mais de 4 mil milhões de euros mas nós não vamos vender o clube, isso é certo, apenas uma percentagem, temos várias ofertas", referiu.O PSG é o mais recente caso de um grande clube europeu que despertou interesse dos investidores, sendo neste momento o Liverpool o emblema que é mais cobiçado, com notícias de interesse de venda por parte dos atuais donos e com vários investidores a manifestarem a intenção de entrar na corrida aos "reds".