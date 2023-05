Espanhola Playtomic vem a jogo em Portugal com compra da AirCourts

Leia Também Cork Padel: As melhores raquetes de padel do mundo são fabricadas em Portugal

A AirCourts, empresa de reservas principalmente de campos de padel e ténis, foi adquirida pela espanhola Playtomic. Ao contrário da modalidade que veio de Espanha para Portugal, a empresa nacional passa agora a estar sobre a alçada da companhia espanhola.O acordo anunciado esta quinta-feira, embora não tinha sido divulgado o montante, torna a Playtomic a maior plataforma de reservas no mundo, com 49 países e mais de um milhão de utilizadores ativos.Fundada em 2015, a AirCourts é, neste momento, a aplicação líder de reservas desportivas em Portugal. No padel têm parcerias com mais de 350 clubes, o que equivale a 87% dos clubes no país. A comunidade conta com mais de 500 mil jogadores e mais de um milhão de reservas realizadas nos últimos oito anos.A Playtomic, com sede em Madrid, levantou 56 milhões de euros numa ronda de financiamento liderada pela GP Bullhound e tem realizado um conjunto de aquisições de plataformas de reserva de campos nos últimos dois anos. A aplicação permite não só ver os campos disponíveis, mas também encontrar parceiros de jogo."Juntando forças, acreditamos que vamos conseguir usar a tecnologia da Playtomic para oferecer novas soluções para resolver os maiores desafios dos nossos consumidores", afirmou André Duarte, fundador e CEO da AirCourts."Por agora, poderá continuar a utilizar a sua App AirCourts normalmente. A passagem dos clubes para a Playtomic irá decorrer de forma gradual, cidade a cidade. Iremos anunciar as datas de migração de cada região com a devida antecedência", pode também ler-se num email enviado aos clientes.