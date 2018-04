Telma Monteiro conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze nos Europeus de Telavive, a sua 12.ª em idêntico número de participações na competição continental.A judica portuguesa que venceu dois combates na fase de grupos e perdeu no acesso às meias-finais com a kosovar Nora Gjakova, já no ponto de ouro, triunfou nos dois duelos disputados na repescagem.Primeiro venceu a húngara Hedvig Karakas (14.ª do mundo, dois lugares abaixo da portuguesa), por 'ippon' a 20 segundos do final do combate, e, na decisão pelo bronze, bateu a francesa Sarah Leonie Cysique (37.ª), por ippon.O bronze de Telavive de Telma Monteiro junta-se às cinco medalhas de ouro em Europeus (2006, 2007, 2009, 2012 e 2015), a uma de prata (2011) e a outras cinco de bronze (2004, 2005, 2010, 2013 e 2014).Segundo o Record, a judoca do Benfica, medalha de bronze nos Jogos do Rio'2016, só falhou na sua carreira os Europeus de Lisboa (2008), de Kazan (2016) e de Varsóvia (2017), todos devido a lesões.