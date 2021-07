Expresso: CFO da SAD do Benfica suspeito de fraude fiscal

Miguel Moreira substituiu em março Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD, como representante para as relações com o mercado e com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Miguel Moreira, administrador da SAD do Benfica com o pelouro financeiro (CFO), foi constituído arguido por fraude fiscal no âmbito da Operação Saco Azul, juntamente com José Bernardes, dono da empresa informática Questão Flexível, noticia esta sexta-feira o semanário Expresso Segundo o jornal, os investigadores da Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público suspeitam que Miguel Moreira terá recebido 1,4 milhões de euros em numerário correspondentes a 80% dos 1,8 milhões pagos pela SAD à empresa de informática Questão Flexível, por alegados serviços prestados ao clube.Também José Bernardes, o proprietário da empresa, foi constituído arguido por fraude fiscal.O Expresso refere que as suspeitas são de que os 1,4 milhões de euros foram desviados para um saco azul cuja finalidade ainda está por apurar.