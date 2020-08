Fair play financeiro: UEFA mantém restrições ao FC Porto em 2020/21

A UEFA avançou esta sexta-feira em comunicado que "o FC Porto cumpriu apenas parcialmente as metas estabelecidas para a época 2019/20" no que ao fair play financeiro diz respeito, pelo que irá manter as restrições em vigor para a próxima época."Considerou-se que o FC Porto cumpriu apenas parcialmente as metas estabelecidas para a temporada 2019/20 e, como resultado, as medidas desportivas condicionantes previstas no seu acordo, como a limitação do número de jogadores na lista A (nas competições europeias) e as restrições de transferências, continuarão a aplicar-se na temporada 2020/21", pode ler-se na nota divulgada pelo organismo que gere o futebol europeu.Assim sendo, como já era expectável, os dragões vão repetir em 2020/21 as restrições impostas na última temporada, ainda assim mais suaves do que as fixadas para 2017/18, altura em que o FC Porto se viu obrigado a iniciar a época sem reforços.