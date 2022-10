FC Porto com lucros superiores a 20 milhões de euros. Clube sai do "fair play" financeiro

Leia Também Ano covid sorri ao Porto, mas o Benfica lucrou mais vezes

Leia Também FC Porto quer vender posição minoritária na SAD após interesse estrangeiro

O Futebol Clube do Porto apresentou esta terça-feira um resultado líquido de 20,765 milhões de euros referentes à época 2021/2022. É o segundo ano consecutivo de lucros, embora uma redução em relação aos resultados históricos do ano anterior, quando os dragões reportaram um resultado líquido de 33,4 milhões de euros.Em comunicado enviado esta manhã à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), o clube confirma as previsões do mês passado e abandona, em definitivo, o "fair play" financeiro, mecanismo criado em 2011 pela UEFA para garantir e estimular a boa saúde das contas dos clubes. Desde essa altura que quem se qualifica para as competições da UEFA tem de provar a ausência de dívidas em atraso em relação a outros clubes, jogadores, segurança social e autoridades fiscais.Na comunicação, o FC Porto indica a recuperação das receitas relacionadas com o "matchday", para valores próximos do pré pandemia. Contudo os proveitos operacionais - excluindo proveitos com passes - diminuem, face ao período homólogo, pela redução das receitas obtidas pela participação nas provas europeias.O clube reporta um crescimento ligeiro, em 3,216 milhões de euros, dos custos operacionais, excluindo custos com passes. Verificou-se, no entanto uma diminuição dos custos com o pessoal em 9,684 milhões de euros.."Os resultados com cedências de passes de jogadores tiveram um contributo bastante positivo, na ordem dos 83,736 milhões de euros, para as contas da sociedade. Por outro lado, as amortizações e perdas por imparidade com passes penalizaram o resultado em 38,739 milhões de euros", indicam os dragões à CMVM.O ativo, que atinge os 418,449 milhões, cresceu 24,762 milhões face ao final de de junho do ano passado, apesar dadiminuição do valor contabilístico do plantel, "principalmente devido ao aumento dos saldos a receber de clientes, em 38.377m€", explica o FC Porto.Quanto ao passivo, regista-se um aumento de apenas 1% (3,977 milhões), atingindo os 530,117 milhões de euros, tendo-se, porém, verificado uma redução de 20.351 milhões face ao período transato no passivo remunerado do grupo.Última atualização às 11:02.