FC Porto contrata Pepê por 15,5 milhões mas extremo só chega na próxima época

A SAD do Futebol Clube do Porto contratou o extremo brasileiro Pepê ao Grémio de Porto Alegre por 15 milhões de euros, aos quais se somam 487.500 euros pelo mecanismo de solidariedade, informou esta quinta-feira a SAD do campeão nacional.O jogador Eduardo Gabriel Aquino Cossa, mais conhecido por Pepê, assinou um contrato por cinco temporadas com início a 1 de julho deste ano, pelo que o futebolista apenas ingressará nos "dragões" no arranque da próxima época.No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD "azul e branca" informa ainda que foi fixada uma cláusula de rescisão no montante de 70 milhões de euros.Esta é a quarta contratação mais cara de sempre do clube da Invicta, apenas superada pelas aquisições dos passes de Óliver Torres, Imbula e Hulk.