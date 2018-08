Fernando Pimenta ganha mais uma medalha de ouro nos mundiais de canoagem

Lusa

Fernando Pimenta conquistou este domingo mais uma medalha de ouro nos mundiais de canoagem que terminam hoje em Montemor-o-Velho.

Depois do inédito título mundial conquistado sábado, em K1 1000 (neste caso distância olímpica), Pimenta ficou em primeiro lugar na prova de K1 5000 realizada esta tarde. O atleta revalidou assim o título pois já tinha conquistado a medalha de ouro no anterior mundial que decorreu em Racice, na República Checa, em 2017.

Para conquistar a medalha de ouro, o canoísta de Ponte de Lima completou a prova em 21.42,196 minutos, batendo o dinamarquês René Poulsen, por 1,527 segundos, enquanto o espanhol Javier Hernanz terminou em terceiro, a 4,369.

O minhoto procura agora uma medalha individual nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de ter alcançado a prata em K2 1.000 em Londres 2012, juntamente com Emanuel Silva.

"Fim de semana indescritível"

Fernando Pimenta afirmou hoje estar a viver "um fim de semana indescritível" depois de se ter sagrado campeão do mundo de K1 5.000 metros. Em declarações à imprensa após a prova o atleta português considerou ainda "muito especial" a circunstância de ter conquistado o duplo ouro em Portugal - depois de ter conquistado o ouro nos 1.000 metros, no sábado.

"O facto de ser em Portugal é muito especial, é um fim de semana indescritível para mim", disse, considerando que a prova de hoje foi "muito nervosa", já que "ninguém queria assumir a liderança".

"Tentei ir deixando os adversários mais directos para trás (...), tentei colocar um ritmo confortável, senti-me muito bem e foi gerir", disse, sublinhando que tinha capacidade para "mais um pouco", já que esteve sempre na expectativa de que os seus adversários acelerassem.

"No ano passado, consegui uma coisa histórica que foi conquistar a medalha de prata no K1 1.000 metros, o que já foi histórico (...), e este ano, depois de me dizerem que era praticamente impossível conquistar o ouro (...), consegui fazer uma missão impossível e superar isso", comentou.

(notícia actualizada com mais informação)