O organismo que tutela o futebol mundial lembra que a aplicação das leis (que preveem castigos para jogadores que mostrem mensagens políticas durante os jogos) é da responsabilidade dos organizadores das competições, mas pede que se use "bom senso e se tenha em consideração o contexto que envolve estes eventos".



O futebol tem sido muito criticado por fazer pouco para erradicar o racismo, mas a FIFA garante que se tem "expressado repetidamente (...) contra o racismo e a discriminação de qualquer espécie".



"Recentemente [a FIFA] reforçou as suas próprias regras disciplinares para tentar ajudar a erradicar esses comportamentos", adianta o comunicado.



George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu a 25 de maio, em Minneapolis (pertencente ao estado norte-americano do Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com o joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.



Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem.



Pelo menos quatro mil pessoas foram detidas e o recolher obrigatório foi imposto em várias cidades, incluindo Washington e Nova Iorque, mas diversos comentários do Presidente norte-americano, Donald Trump, contra os manifestantes têm intensificado os protestos.



Os quatro polícias envolvidos no incidente foram despedidos, e o agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi detido, acusado de assassínio em terceiro grau e de homicídio involuntário.



A morte de Floyd ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.

