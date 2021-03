Fórmula1 regressa ao Algarve a 2 de maio

O campeonato do mundo de Fórmula 1 vai voltar a Portugal em 02 de maio, pelo segundo ano consecutivo, depois de em 2020 ter regressado como prova de recurso devido ao cancelamento de várias corridas efetivas.



Esta vai ser a 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal, que começou por se realizar no circuito citadino da Boavista, em 1958, passando, no ano seguinte, por Monsanto, antes de voltar ao calendário em 1984, no Estoril, onde se manteve até 1996.





Para a história ficam momentos marcantes como a primeira vitória do brasileiro Ayrton Senna na Fórmula 1 (em 1984, no Estoril), no Estoril, onde o último vencedor foi o canadiano Jacques Villeneuve (Williams), em 1996.De 1997 a 2019, Portugal ficou fora das grandes decisões do automobilismo mundial, regressando em 2020 ao calendário como solução de recurso, face ao cancelamento de 13 das 22 corridas inicialmente programadas devido à pandemia de covid-19.A corrida de 25 de outubro de 2020 ficou marcada pelo recorde alcançado pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que conquistou a 92.ª vitória da sua carreira no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), tornando-se no piloto com mais triunfos na história da modalidade, ultrapassando as 91 do alemão Michael Schumacher.Na ocasião, os responsáveis portugueses deixaram aberta a porta a um regresso, que se concretiza em 2021, de 30 de abril a 02 de maio, outra vez no autódromo algarvio, em Portimão."Se em 2020 foi uma solução de recurso, em que tivemos o mérito de perceber antecipadamente que havia essa possibilidade, agora o Grande Prémio de Portugal entra no calendário de pleno direito", frisou o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Ni Amorim, em declarações à agência Lusa.Ao contrário do que aconteceu no ano passado, desta vez será necessário pagar uma taxa de entrada no campeonato, faltando ainda definir as condições para o evento poder receber público.O calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2021 prevê um recorde de 23 provas, entre 23 de março, no Bahrain, e 12 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.