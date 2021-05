Grupo americano prepara-se para adquirir 30% do Inter de Milão

O Inter de Milão, clube de futebol italiano, pode estar prestes a mudar de mãos. A Oaktree Capital está a preparar uma proposta de 275 milhões de euros por uma percentagem de 30% do clube que pertence à Lion Rock Capital, de Hong-Kong.





Para além da compra, o grupo de investimento americano está preparado para fazer um empréstimo que permita contrariar a situação adversa em que o clube se encontra, segundo fontes próximas do negócio citadas pela Bloomberg.





Ainda não existe um comunicado oficial, mas é esperado que o executivo da Lion Rock e membro da direção do clube, Tom Pitts se demita das suas funções no clube de futebol italiano num futuro próximo.





Por trás da proposta de 30% pode estar uma tentativa de aquisição de uma posição maioritária no clube. A notícia avançada pela Bloomberg dá conta de planos para que Oaktree conceda também um empréstimo ao Inter que, se não for pago no prazo de três anos, deve ser convertido em acções.





Inicialmente, Oaktree e o acionista maioritário, a Suning Holdings devem gerir o clube em conjunto numa tentativa de reverter a sua situação financeira, mas segundo as mesmas fontes, a empresa inglesa de investimentos BC Partners recusou já um acordo de compra semelhante por duvidar da estabilidade dos pagamentos chineses no longo prazo.





A situação financeira do campeão italiano é precária e já chegou aos jogadores que, nos últimos meses, não têm recebido salários. Foi também feito um pedido por parte da direção para que os membros da equipa de futebol abdicassem de parte do seu vencimento anual para ajudar o clube, segundo o jornal italiano Corriere della Sera.





A Superliga europeia, entretanto fracassada, era uma das opções de salvação financeira do clube que esperava encaixar mais de 300 milhões com a iniciativa.





O mercado já reagiu à notícia e as ações do clube recuaram a preços de fevereiro, para os 99 cêntimos.