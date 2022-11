Joias da coroa dos clubes sujeitas a cobiça num mercado especial

Nunca uma janela de transferências em janeiro suscitou tanta expectativa. Pela primeira vez, há um mundial no final do ano, o que deverá levar a uma inflação do mercado. As equipas portuguesas estão bem colocadas para fazer boas vendas, se quiserem aproveitar o momento.

