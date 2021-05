Magnata árabe vai pagar viagem dos adeptos do City à final da Champions no Porto

Mansour bin Zayed Al Nahyan, xeique dos Emirados Árabes Unidos, vai assumir os custos da viagem dos adeptos do Manchester City que se desloquem ao Porto, dia 29 deste mês, para assistir à final da Liga dos Campeões. O anúncio foi tornado público pelo clube.





"Milhares de adeptos do City vão beneficiar desta inicativa, que visa aliviar a pressão financeira sobre os fãs que enfrentaram - e continuam a enfrentar - circunstâncias desafiantes por causa dos impactos da pandemia", escrevem os citizens num comunicado.



"Conhecedor da forma como a pandemia afetou todos os adeptos do Manchester City, o xeique Mansour resolveu aliviar uma grande parte da barreira financeira que possa impedir os adeptos de comparecerem na final", acrescenta a comunicação do clube, explicando que será paga a viagem.



"O Pep e a equipa fizeram uma época notável e chegarem à Liga dos Campeões depois de uma época tão desafiante é um momento verdadeiramente histórico para o clube. Por isso é incrivelmente importante que o máximo de adeptos possível consigam ter a oportunidade de comparecer neste jogo especial", disse o xeique ao site do Manchester City.









His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month



