Marca Benfica sobe no ranking dos clubes mais valiosos em ano de pandemia

A marca do Sport Lisboa e Benfica é a 41.ª mais valiosa do futebol mundial com uma avaliação de 114 milhões de euros, diretamente atrás do estreante no ranking - o inglês Leeds United (40.º) - e à frente de outro inglês, o Brighton & Hove Albion (42.º). O clube é o único português representado no ranking do top 50.





Apesar de ter subido cinco posições no ranking (o clube era 46.º em 2020) a alteração no ranking deveu-se exclusivamente à perda de valor das marcas de outros clubes, como foi o caso do Brighton & Hove Albion (Inglaterra), Atlético Bilbao e Villarreal (Espanha), Colónia (Alemanha), Marselha (França) e Lázio (Itália) – todas ultrapassadas pelo clube de Lisboa.





A encabeçar o top está, pela terceira época consecutiva, o Real Madrid com um valor de marca de 1.276 milhões de euros, apesar de uma perda de 143 milhões face ao valor calculado no ano passado. Em segundo e terceiro lugar, também inalterados, estão Barcelona e Manchester United, que registam marcas avaliadas em 1.266 e 1.130 milhões, respectivamente. Já a maior queda foi da Roma, de 26.º para 39.º lugar.





Face a uma época que decorreu quase na totalidade sem espectadores, a Brand Finance adianta que o valor médio das marcas de clubes futebolísticos terá caído, em média 11,2%.

Com seis clubes entre o top 10 e 18 entre as 50 marcas mais valiosas, as marcas inglesas contabilizam 43% do valor total do ranking.



Apenas um outro clube português aparece referenciado pela análise, mas num outro indicador. No que diz respeito ao "enterprise value", o Futebol Clube do Porto é 50.º (foi 36.º em 2020) e o Benfica é vigésimo (28.º em 2020).



Superliga Europeia desvaloriza clubes

O anúncio da Superliga Europeia (entretanto cancelada) foi um dos fatores que mais mexeu com o valor dos clubes que, na sua generalidade, viram as suas marcas perder valor. É o caso de sete dos 10 clubes com as marcas mais valiosas, incluindo os três primeiros.





Só a marca do Liverpool, que caiu duas posições do sexto lugar que ocupava em 2020, perdeu 289 milhões de euros – cerca de 23% do valor que registava no ano pasado. O Real Madrid perdeu 143 milhões de euros em valor, o Barcelona perdeu 147 milhões, o Manchester United 185 milhões e o Chelsea 180 milhões de euros.





Ao todo, o anúncio da Super Liga, que chegou a contar com 12 clubes, foi responsável por uma perda de 606 milhões de dólares em valor.





Ainda assim, antes do projeto colapsar a Brand Finance estimou que a nova liga europeia pudesse remover 25% do valor das marcas dos 12 clubes, num total de 2,5 mil milhões de dólares.





"Ainda que grande parte do dano tenha sido evitado, o impacto nas perceções dos intervenientes é significativo", escreve a Brand Finance.