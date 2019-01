Mercado de transferências no futebol fecha hoje. Estas são as ações vencedoras

Veja quais os clubes europeus que mais estão a beneficiar em bolsa com as notícias relacionadas com as transferências de jogadores.

É um dos dias do ano mais animados no futebol europeu e que deixa muitos adeptos de nervos em franja, devido à possibilidade dos seus clubes perderem as maiores estrelas, ou comprarem reforços de peso. É que termina hoje o período de transferências de inverno no futebol europeu, pelo que os clubes têm até ao final desta quinta-feira para fecharem as últimas transações.

Ao contrário do habitual, os gastos dos clubes ingleses este ano não estão em alta, refere Dan Jones, da unidade de desporto da Deloitte LLP, dando como possível explicação o facto de os maiores clubes da Premier League estarem nas posições cimeiras da tabela.

Fora de Inglaterra, contudo, foram vários os grandes clubes europeus que realizaram transferências de vulto. A Bloomberg analisa em baixo as transferências mais sonantes e a variação das cotações dos clubes envolvidos. Quando não há oficiais, os valores utilizados têm por base as estimativas do transfermarkt.com.