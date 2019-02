O avançado chileno foi vendido aos mexicanos do América, clube com o qual se vinculou para as próximas quatro temporadas.

Nicolás Castillo está mesmo de saída do Benfica. O avançado chileno foi vendido aos mexicanos do América por um valor em torno dos 7 milhões de euros, clube com o qual se vinculou para as próximas quatro temporadas. Só falta mesmo a oficialização do negócio pelos dois clubes.Contratado no arranque da época ao Pumas, a troco de sete milhões de euros, proveniente dos também mexicanos do Pumas, o chileno de 26 anos abandona Portugal sem deixar grande marca, já que apenas atuou em onze encontros, sem marcar qualquer golo.