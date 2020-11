Morreu Reinaldo Teles, vítima de covid-19

Reinaldo Teles faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima de covid-19. O histórico dirigente do FC Porto, recentemente reeleito para a administrador da SAD com um cargo não-executivo, estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto.



"Natural de Paços de Ferreira, Reinaldo Teles ingressou no FC Porto enquanto atleta do boxe e aí alcançou diversos títulos nacionais que integram o vasto palmarés azul e branco na modalidade. Em 1979, deu por terminada a carreira de pugilista e tornou-se dirigente da secção para, três anos depois, graças à chegada Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do emblema da Invicta, se transferir para o departamento de futebol e ocupar o cargo de diretor adjunto. Ascenderia à liderança do departamento em 1988. No final de 1989 recebeu o Dragão de Ouro para dirigente do ano, em 1994 foi distinguido com o estatuto de sócio honorário do FC Porto e em 1998 surgiu a condecoração com o Dragão de Honra. Desde então, Reinaldo Teles, integrou o leque de administradores da SAD e do clube portista e, lado a lado com o amigo e presidente Pinto da Costa, contribuiu para as imensas vitórias portistas que engrandecem as vitrines da instituição tripeira", recorda o FC Porto.