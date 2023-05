Na bolsa, Porto goleou rivais esta época

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fora das quatro linhas, trocando o apito pelo sino da bolsa, a época sorriu mais ao Futebol Clube do Porto do que ao Benfica. Os "leões" sofreram em ambos os tabuleiros



Desde 29 de julho, antes do início da época até esta sexta-feira, 26 de maio, as ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica acumularam ganhos de 6,96%. Se a 29 de julho do ano passado a cotação estava nos 3,59 euros, na última sessã...