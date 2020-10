No regresso da Fórmula 1 a Portugal, Hamilton vence e torna-se no mais vitorioso de sempre

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo, 25 de outubro, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e tornou-se no piloto mais vitorioso da história da modalidade, com 92 triunfos.Hamilton, que partiu da "pole position", deixou o companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), a 25,592 segundos e o holandês Max Verstappen (Red Bull) a 34,508.Com estes resultados, o piloto britânico ficou mais perto do sétimo título mundial, tendo alargado a liderança do campeonato.