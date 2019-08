Aos 26 anos, o defesa assinou um contrato até 2026.A rivalizar com esse valor esteve a compra por parte do Arsenal de Nicolas Pépé ao Lille por 80 milhões de euros, traduzindo-se na contratação mais cara do Arsenal, segundo o Record . O avançado costa-marfinense, de 24 anos, assinou um contrato para cinco temporadas.Segue-se a contratação, por 70 milhões de euros, de Rodri, que passa do Atlètico Madrid para o Manchester City.O português João Cancelo tornou-se, assim, até agora esta temporada na quarta maior contratação da Premier League, ao ser transferido da Juventus para o City por 65 milhões de euros. Transferência que ainda vai render ao Benfica, por direitos de formação, 1,6 milhões. Para o Barreirense irão 325 mil euros, segundo o Record Os 1,65 mil milhões de euros dos gastos dos clubes ingleses nesta janela de transferências comparam com os 1,45 mil milhões da temporada passada, que, no conjunto das várias janelas, atingiu um gasto de 2,18 mil milhões de euros, para um total de compras de 1,35 mil milhões, ficando assim com um saldo negativo de 827 milhões de euros.E de acordo com os dados do Transfermarket é já a sexta temporada que na janela de verão os mil milhões de euros são ultrapassados.Segundo o Financial Times, a intenção de investimento foi registada em toda a linha. Tanto o campeão Manchester City como o promovido