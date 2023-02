Portugal vai estrear-se num Mundial de futebol feminino. Veja as imagens

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta-feira para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do play-off intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação.Marcelo Rebelo de Sousa, no site da Presidência da República, felicitou "muito calorosamente a seleção nacional feminina acabada de apurar-se para a fase final do Mundial de futebol, num passo inédito no desporto português".O Mundial feminino decorre de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.