Portugal vai ter um novo estádio. Sabe onde fica Crestuma?

A construção da última barragem que existe no rio Douro a caminho da foz, inaugurada em 1985, esteve na origem de uma guerra entre os habitantes das então freguesias gaienses de Crestuma e de Lever, que levou até à separação de casais e chegou a abrir telejornais.





O caso foi sanado com a colocação dos nomes das duas freguesias na barragem.





Mais tarde, aquando da construção do centro de estágio do FC Porto, situado nos limites das freguesias de Crestuma e Olival, uma nova guerra eclodiu, neste caso com as gentes de Olival. Os políticos, com a polémica da "guerra pela barragem" ainda fresca, resolveram o problema batizando o equipamento como Centro de Treino e Formação Desportiva Olival/Crestuma.

Nos últimos anos, os ânimos serenaram em Crestuma, localidade com menos de três mil habitantes, que desde setembro de 2014 pertence à União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma.

Entretanto, o Futebol Clube de Crestuma, fundado em 1937, que foi campeão da 3.ª Divisão Distrital na época de 1970/71 e da 2.ª Divisão Distrital em 1975/76, e que milita atualmente na 1.ª Divisão Distrital do Porto, acaba de dar o primeiro passo para concretizar um sonho de 16 anos: a construção do seu estádio.

A Câmara Municipal de Gaia celebrou, esta quarta-feira, 15 de julho, um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Futebol Clube de Crestuma para a construção de um novo complexo desportivo.

"O apoio, no valor de cerca de 780 mil euros, vai permitir a edificação de um novo campo de futebol de onze, com relvado sintético, um recinto polidesportivo dedicado à formação, um edifício de apoio dotado de seis balneários, quatro para atletas e dois para árbitros, assim como de uma bancada com capacidade para 800 espetadores", avança a Câmara de Gaia, em comunicado.

A obra será implantada entre as ruas do Fioso e do Rossio, estando também prevista a criação de "alguns lugares de estacionamento e consequente beneficiação dos arruamentos envolventes".