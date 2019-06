Portugal vence Holanda e conquista Liga das Nações

A final da Liga das Nações, entre Portugal e Holanda, decorreu este domingo no Estádio do Dragão e terminou com a vitória das Quinas por 1-0.





"É fantástico jogar com o apoio do nosso público. Estou feliz por ter ajudado a equipa com o golo. Tinha poucos segundos para decidir, rematei e estou muito contente", acrescentou. Para lá do reforço do prestígio internacional, a conquista da Liga das Nações permitiu a Portugal encaixar 10,5 milhões de euros, sublinha o Record. Depois dos 4,5 milhões garantidos à partida (2,25 pela entrada na prova e 2,25 pela vitória no Grupo na Liga A), a Seleção Nacional garantiu ainda mais 6 milhões de euros pelo triunfo na final. De notar que, caso tivesse sido finalista vencido, Portugal teria arrecadado um total de 9 milhões.

O golo foi marcado por Gonçalo Guedes (na foto), avançado do Valencia."Fizemos um grande jogo, agora é dar os parabéns à equipa e festejar o momento. Sinto-me muito contente e orgulhoso por representar este grupo. Realizámos um grande jogo e vencemos com todo o mérito", comentou Gonçalo Guedes à RTP.