Rosa Mota "enganada" por autarquia do Porto não vai a reabertura de pavilhão

Rosa Mota não estará presente na cerimónia de reabertura do pavilhão no Porto com o seu nome. Isto devido à nova designação do espaço: Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. A marca de cervejas patrocinou as obras do espaço, que antes só tinha o nome da atleta que venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1988.

Numa carta enviada à Câmara Municipal do Porto a que a rádio TSF teve acesso, Rosa Mota demonstra o seu desagrado: "Quando recebi o convite do senhor presidente da Câmara para a reabertura do Pavilhão, e no qual está escrito 'Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota' senti-me definitiva e claramente enganada".





Segundo a mesma fonte, Rosa Mota pensava que o nome do espaço seria Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena. "Comunico a todos os vereadores, em primeira mão, que não dou a minha anuência a algo que parece estar definitivamente estabelecido e que não foi o que foi acordado", lê-se na missiva.

A Câmara Municipal do Porto reagiu em comunicado, frisando que o nome de Rosa Mota vai surgir pela primeira vez acima da entrada principal do pavilhão e lá dentro.