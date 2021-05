SAD do Porto duplica emissão de obrigações para 70 milhões

Leia Também Pandemia, dinheiro da Champions e capitais próprios negativos são riscos para o Porto

A SAD do FC Porto duplicou o montante da emissão obrigacionista em curso, dos 35 milhões de euros iniciais para 70 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a sociedade anónima desportiva do clube "azul e branco".Caso a emissão seja totalmente subscrita, torna-se a maior de sempre de uma SAD em Portugal, superando o anterior recorde de 60 milhões de euros emitidos pela SAD do Benfica em abril de 2017.A oferta, que se iniciou a 10 de maio e finda a 21 de maio, destina-se, de acordo com o prospeto, a "pela seguinte ordem decrescente de prioridade: (i) ao reembolso do empréstimo obrigacionista denominado "FC Porto SAD 2018-2021", no montante de €35.000.000, emitido em 6 de junho de 2018 e com reembolso agendado para o dia 7 de junho de 2021; e (ii) ao reembolso do financiamento intercalar resultante da emissão de obrigações de titularização adicionais pela Sagasta Finance – STC, S.A. no montante de €35.000.000, a título de acréscimo do preço de compra e venda dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva".A SAD indica agora que "a receita global líquida estimada da FC Porto SAD será de 67.530.477 euros", após a dedução das comissões e dos custos inerentes à operação.A SAD dos "dragões" podia aumentar o montante da oferta até esta terça-feira, 18 de maio.Num segundo comunicado , a SAD informa que "até ao final do dia de hoje, 17 de maio de 2021, foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 2.362 ordens, que correspondem a um montante total de €48.282.070 (69% do valor total da Oferta, considerando o aumento para até 14.000.000 (catorze milhões) do número de obrigações a emitir e do respetivo valor nominal global da Oferta para até €70.000.000 (setenta milhões de euros), conforme adenda ao Prospeto publicada hoje)".A taxa de juro oferecida é idêntica à da anterior emissão, em 2018, sendo de 4,75% ao ano e a maturidade é a habitual nestas operações: três anos.A sessão de apuramento do resultado da oferta está agendada para a próxima segunda-feira, 24 de maio, devendo as obrigações ser admitidas à negociação a 26 de maio.