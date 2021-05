SAD do Porto faz emissão de 35 milhões de euros e estuda aumento de capital

A Futebol Clube do Porto SAD anunciou esta terça-feira uma emissão de obrigações a três anos num montante de 35 milhões de euros. E indica ainda que está a estudar um eventual aumento de capital.O prospeto divulgado na CMVM refere que a taxa de juro anual fixa é de 4,75%, o mesmo valor da emissão de igual montante cuja maturidade termina este ano.A sociedade anónima desportiva (SAD) "azul e branca" vai emitir sete milhões de obrigações com um valor nominal de cinco euros, indica o prospeto.A oferta pública de subscrição arranca pelas 8:30 de 10 de maio e finda às 15:00 de 21 de maio, indica a emitente, que poderá optar por aumentar o montante global da emissão (35 milhões de euros) até 18 de maio.As ordens de subscrição têm de ser de pelo menos 300 obrigações, pelo que o investimento mínimo é de 1.500 euros. As entidades colocadores da oferta são o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Montepio, o CaixaBI, a CGD, o Haitong Bank e o Millennium bcp.A SAD informa ainda que o encaixe líquido deverá ser o valor nominal global da oferta (35 milhões de euros) deduzido o valor das comissões de organização e coordenação global, de colocação e respetivos impostos que se estimam em 1.046.500 euros e os custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 200.000 euros, e ainda os custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de 32.950 euros. Assim, nos cofres do Dragão entrarão, caso a oferta se fique pelos 35 milhões e seja totalmente subscrita, 33,72 milhões de euros.No prospeto é indicado que o objetivo da oferta é proceder ao reembolso da emissão de 35 milhões cujo reembolso está agendado para 7 de junho, bem como ao reembolso do financiamento intercalar resultante da emissão de obrigações de titularização adicionais pela Sagasta Finance – STC, S.A. no montante de 35 milhões de euros, "a título de acréscimo do preço de compra e venda dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva" e "no seu remanescente, ao financiamento da atividade corrente da FC Porto SAD, bem como a consolidar o respetivo passivo da FCPorto SAD num prazo mais alargado".A SAD adverte que "se o resultado líquido desta operação, conjuntamente com os fundos financeiros que o emitente dispõe à data, não forem suficientes para liquidar o empréstimo "FC Porto SAD 2018-2021" e o financiamento intercalar, o emitente poderá ter de realizar, ainda durante o primeiro semestre de 2021, uma nova emissão obrigacionista através de uma oferta pública de subscrição".Na listagem de riscos que a SAD apresenta - que têm de constar dos prospetos de ofertas públicas de subscrição - a pandemia ocupa um lugar de destaque.Assim, a SAD portista indica, por exemplo, que "a situação atual provocada pela pandemia, que se reflete atualmente nas sociedades desportivas principalmente pela ausência de público nos estádios a assistir aos jogos, está a ter um impacto económico negativo relevante, pela inexistência de receitas de bilheteira e Corporate Hospitality. Apesar da FC Porto SAD ter considerado, no seu orçamento para a época 2020/2021, receitas desta natureza em cerca de um terço do habitual, é neste momento claro que estas serão inexistentes para atingir os objetivos visados".É também indicado que "a pandemia tem, ainda, potencial para diminuir os montantes recebidos em resultado de operações de venda de direitos desportivos de atletas, bem como o montante dos prémios relativos a competições da UEFA, o que poderá afetar significativamente a atividade do emitente, o seu desempenho e situação financeira".Face à persistência de capitais próprios negativos, a SAD mostra-se confiante numa melhoria dos resultados, mas admite realizar um aumento do capital social."À presente data, o Conselho de Administração ainda não procedeu à convocação da assembleia geral nos termos do artigo 35.º do CSC, estando a ponderar a melhor forma de o fazer em cumprimento da legislação aplicável. O Conselho de Administração da FC Porto SAD considera que a melhoria dos resultados económicos e financeiros vai acontecer nos próximos exercícios, e assim dará cumprimento ao disposto no mesmo artigo", refere o prospeto.Contudo, acrescenta, "adicionalmente, a FC Porto SAD está a estudar a possibilidade de realizar um aumento de capital".