SAD do Porto paga 4,75% para emitir 35 milhões em obrigações

O preço de subscrição é de 5,0 euros por obrigação, com um montante mínimo de subscrição de 100 euros.

A SAD do Futebol Clube do Porto publicou o prospecto da oferta pública de subscrição de obrigações, apresentando assim as condições para atrair investidores para se financiar.O objectivo é financiar-se em até 35 milhões de euros, ainda que este valor possa aumentar consoante a procura e as condições que conseguir. A taxa de juro proposta aos investidores que queiram participar nesta operação é de 4,75% e o empréstimo é a três anos.A oferta vai ocorrer entre 16 de Maio e 1 de Junho, sendo que o montante de emissão poderá ser aumentado "até ao dia 24 de Maio de 2018", explica a SAD no prospecto.A SAD prevê que a admissão à negociação destes títulos ocorra a "6 de junho de 2018, após obtenção de autorização por parte da Euronext", adianta o prospecto.O anúncio desta emissão obrigacionista ocorre uma semana depois da equipa de futebol principal ter-se sagrado campeã da Liga portuguesa. Esta vitória, além da conquista de mais um título, dá acesso directo à Liga dos Campeões, com um encaixe mínimo de cerca de 40 milhões de euros. SAD do Sporting também vai realizar uma emissão obrigacionista no montante de 15 milhões, pagando uma taxa de juro de 6%.(Notícia actualizada com mais informação)