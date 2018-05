SAD do Porto encaixa 100 milhões com cessão de créditos do contrato com a Altice

A SAD do Futebol Clube do Porto anunciou esta quinta-feira ter cedido os créditos do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos da sua equipa sénior, numa operação que permitiu um encaixe financeiro de 100 milhões de euros.

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD procedeu esta quinta-feira à cessão dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, celebrado a 26 de Dezembro de 2015, entre a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e a PT Portugal SGPS, S.A. (posteriormente cedido à Altice Picture, SARL)", informou a SAD dos dragões em comunicado à CMVM.

Os créditos cedidos servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários para que a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD possa recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, uma vez terminada a operação, explica o documento.

Esta operação permitiu um encaixe financeiro no montante de 100 milhões de euros, sublinha a SAD do Porto.





Assim, a SAD do clube liderado por Pinto da Costa cedeu a terceiros (não os identificando no comunicado) os créditos que tem sobre os referidos direitos de transmissão televisiva - mas só até que as suas obrigações estejam integralmente reembolsadas, após o que recuperará o direito a esses créditos.



Conforme explica no comunicado, a SAD do clube tem direito aos referidos créditos no âmbito do contrato de Dezembro de 2015 em que o FCP vendeu à PT/Altice, por 457,5 milhões de euros, os direitos televisivos e a publicidade dos espaços comerciais no estádio do Dragão a partir de Julho de 2018 – contrato esse com a validade de 10 anos.



"A referida cessão de créditos insere-se no âmbito de um processo de simplificação da estrutura de financiamento da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, conferindo-lhe assim maior estabilidade na referida estrutura financeira. As receitas líquidas desta cessão destinar-se-ão a substituir passivos, maioritariamente financeiros", acrescenta.

Nestes termos, a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD tomou a decisão de não exercer a opção de aumento do montante do empréstimo obrigacionista "FC PORTO SAD 2018-2021", fixando-se o mesmo em 35 milhões de euros, 10 milhões abaixo do empréstimo obrigacionista que o precedeu, conclui a SAD no seu comunicado.





Recorde-se que, no passado dia 11 de Maio, o clube anunciou o lançamento da referida oferta pública de subscrição de obrigações da SAD no valor de 35 milhões de euros, que decorre entre 16 de Maio e 1 de Junho. O valor poderia ser aumentado por decisão da SAD, que decidiu agora não exercer essa opção.