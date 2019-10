A FC Porto SAD estima lucros de 150 mil euros no exercício 2019/2020, menos 98,4% do que o obtido na época anterior. O não acesso à Liga dos Campeões provoca um rombo nos proveitos operacionais da SAD "azul e branca", que estima 77,9 milhões de euros de saldo positivo com a venda e compra de jogadores.

A FC Porto SAD estima lucros de 150 mil euros no exercício 2019/2020, menos 98,4% do que os 9,47 milhões de euros obtidos na época anterior e 90% abaixo dos 1,5 milhões orçamentados para 2018/2019, segundo a proposta de orçamento que a administração da sociedade anónima desportiva irá apresentar em assembleia geral a realizar no dia 14 de novembro. E para alcançar resultados positivos, o documento prevê um encaixe líquido de 77,9 milhões de euros entre vendas e compras de jogadores.A grande diferença face à época 2018/19 respeita aos proveitos operacionais, que caem dos 176,3 milhões de euros para 113,8 milhões. E a principal fatia respeita às verbas provenientes das competições europeias. Na época anterior, com a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, a SAD "azul-e-branca" arrecadou 80,9 milhões de euros. Este ano, com os "dragões" afastados da principal competição da UEFA na pré-eliminatória, as receitas estimadas nesta rubrica são de apenas 16,7 milhões de euros.