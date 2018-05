O presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, disse não ter suspenso o treinador do clube, Jorge Jesus.

Bruno de Carvalho não esclareceu a suspensão de Jorge Jesus à saída de Alvalade, refere o Record.Depois da reunião desta segunda-feira à tarde com o treinador, o presidente do SCP começou por dizer que após o encontro na Madeira, que "fez perder bastantes milhões" ao clube, há "mudanças" que terão de ser feitas, mas acabou por recorrer à ironia para abordar a situação do técnico."O Sporting tem de trabalhar, independemente dos jogos que tem de fazer. Todos nós assistimos a um jogo que prejudicou bastante o Sporting, que nos fez perder bastantes milhões que estavam contabilizados para a próxima época. Isso origina varias mudanças", afirmou.E prosseguiu: "Não gostámos de ver a interação dos sócios com os jogadores. Isso não nos prejudica. Fizemos uma série de reuniões e vocês uma série de invenções. Se o Bruno suspendeu o Jesus, esperem pelo Bruno, porque o presidente não o suspendeu. Têm de esperar pelo Bruno, o que suspendeu o Jesus", disse o presidente leonino.Veja o vídeo aqui