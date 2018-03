O Sporting, sobrevivente português nas taças europeias de futebol, vai defrontar os espanhóis do Atlético de Madrid nos quartos de final da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suiça.

Pedro Ferreira

A primeira mão dos quartos-de-final realiza-se a 5 de Abril, na capital espanhola, e a segunda a 12 de Abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.O sorteio dos quartos-de-final ditou ainda os embates Leipzig-Marselha, Arsenal-CSKA Moscovo e Lazio-Salzburgo.Os leões procuram chegar pela sexta vez às meias-finais de uma prova europeia, depois de o terem conseguido na Taça das Taças de 1963/64 e 73/74, na Taça UEFA de 1990/91 e 2004/05 e na Liga Europa de 2011/12.Em 2017/18, O Sporting afastou o Steaua de Bucareste no 'play-off' da Liga dos Campeões e foi terceiro no Grupo D da mesma competição, 'tombando' para a Liga Europa, prova em que já eliminou o Astana e o Viktoria Plzen.