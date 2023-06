Sporting investe 9,7 milhões para passar a deter maiores percentagens de passes de Ugarte e Pote

A Sporting SAD adquiriu ao Famalicão uma parcela adicional de 10% do passe do uruguaio Manuel Ugarte e outra parcela de 40% dos direitos económicos do avançado Pedro Gonçalves (Pote), informou a sociedade anónima desportiva dos "leões".Em comunicado à CMVM, a SAD de Alvalade informa ter chegado a acordo com a SAD famalicense para a aquisição de mais 10% do passe de Ugarte a troco de dois milhões de euros e para a compra de 40% dos direitos económicos do avançado português por 7,7 milhões de euros.No caso de Pote, a SAD "leonina" paga sete milhões de euros pelos 40% e 700 mil euros por custos de financiamento decorrentes da extensão do prazo de pagamento.Adicionalmente, o "valor do mecanismo de solidariedade suportado em partes iguais pela SportingSAD e pela Famalicão SAD".